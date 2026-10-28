W Estonii główne prace budowlane na odcinku Rail Baltica między Tallinnem a Pärnu mają wejść w końcową fazę do końca 2030 roku. Ruch na tej części kolei ma zostać uruchomiony do końca 2032 roku, a cały estoński odcinek projektu — ukończony do końca 2034 roku, informuje ERR News.

Testy pod koniec 2030 roku

Rail Baltic Estonia koncentruje się obecnie przede wszystkim na trasie Tallinn–Pärnu. Jednocześnie ma rozpocząć się budowa od Pärnu do granicy estońsko-łotewskiej.

Pierwsze przejazdy testowe mają rozpocząć się pod koniec 2030 roku. Dyrektor generalny Rail Baltic Estonia Anvar Salomets oświadczył, że do testów planuje się wykorzystać odcinek między Ülemiste a Tootsi. Jego ostateczna długość będzie znana w trakcie prac.

Według Salোমetsa testy mają potwierdzić, że różne elementy systemu kolejowego działają razem i bezpiecznie.

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Budżet i finansowanie

Członek zarządu Rail Baltic Estonia Lauri Ulm oszacował całkowity budżet budowy na 3,5 mld euro dla 200 kilometrów linii kolejowej, czyli około 17 mln euro na kilometr. Według niego budowa jednego kilometra nasypu kosztuje od 7 mln do 8 mln euro, dlatego na te prace przypada nieco mniej niż połowa budżetu.

Pozostałe koszty, według szacunków Ulma, są związane z nawierzchnią kolejową, wyposażeniem technicznym, zarządzaniem ruchem i elektryfikacją. Znaczną część środków spodziewają się pozyskać za pośrednictwem unijnego programu Connecting Europe Facility, choć negocjacje dotyczące nowego budżetu UE nadal trwają.

Salomets zaznaczył, że harmonogram Rail Baltic Estonia opiera się na założeniu, iż państwo zapewni finansowanie. Ulm nazwał Rail Baltica projektem strategicznym i wyraził przekonanie, że jego budowa nie zostanie anulowana.

Rząd Estonii również oświadczał, że przesunięcie terminów ukończenia Rail Baltica pozwoli wykorzystać około 660 mln euro więcej środków z nowego okresu budżetowego UE.

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