В Эстонии основные строительные работы на участке Rail Baltica между Таллинном и Пярну должны выйти на завершающую стадию до конца 2030 года. Движение по этой части железной дороги планируют запустить до конца 2032 года, а весь эстонский участок проекта — завершить до конца 2034 года, сообщает ERR News.

Тестирование в конце 2030 года

Rail Baltic Estonia сейчас сосредоточена прежде всего на направлении Таллинн—Пярну. Одновременно должно начаться строительство от Пярну до эстонско-латвийской границы.

Первые тестовые поездки планируют начать в конце 2030 года. Генеральный директор Rail Baltic Estonia Анвар Салометс заявил, что для испытаний планируют использовать участок между Юлемисте и Тоотси. Его окончательная протяженность станет известна в ходе работ.

По словам Салометса, тестирование должно подтвердить, что различные компоненты железнодорожной системы работают вместе и безопасно.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Бюджет и финансирование

Член правления Rail Baltic Estonia Лаури Ульм оценил общий бюджет строительства в 3,5 млрд евро для 200 километров железной дороги, то есть примерно в 17 млн евро на километр. По его словам, сооружение одного километра насыпи стоит от 7 млн до 8 млн евро, поэтому на эти работы приходится чуть менее половины бюджета.

Остальные расходы, по оценке Ульма, связаны с верхним строением пути, техническим оборудованием, управлением движением и электрификацией. Значительную часть средств ожидают получить через программу ЕС Connecting Europe Facility, хотя переговоры по новому бюджету Евросоюза еще продолжаются.

Салометс отметил, что график Rail Baltic Estonia основывается на предположении о государственном обеспечении финансирования. Ульм назвал Rail Baltica стратегическим проектом и выразил уверенность, что его строительство не будет отменено.

Правительство Эстонии также заявляло, что перенос сроков завершения Rail Baltica позволит использовать примерно на 660 млн евро больше средств из нового бюджетного периода ЕС.

Читай нас в