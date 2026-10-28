В Нидерландах правительство обязало фермеров по всей стране держать домашнюю птицу в помещениях или иным образом обеспечивать ее защиту. Такое решение было принято после трех вспышек птичьего гриппа, о которых сообщили в последние дни.

Общенациональное требование

Министр сельского хозяйства Сильвио Эркенс объявил о введении требования в среду. Как сообщает The Independent, правило распространяется на фермеров по всей территории Нидерландов.

Речь идет не только о содержании птиц в закрытых помещениях: правительство также разрешило другой способ размещения птиц под защитой. Решение касается домашней птицы, которую содержат фермеры в стране.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Риск новых заражений

По словам Эркенса, риск дальнейших заражений значителен. Министр заявил, что общенациональное требование ввели, чтобы максимально предотвратить страдания животных и владельцев хозяйств.

Он связал это решение с тремя недавними вспышками птичьего гриппа. Правительственная мера направлена на снижение риска новых инфекций среди птицы.

Читай нас в