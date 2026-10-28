Niderlandy nakazały trzymanie drobiu w pomieszczeniach — The Independent

W Niderlandach rząd zobowiązał rolników w całym kraju do trzymania drobiu w pomieszczeniach lub zabezpieczenia go w inny sposób. Decyzję podjęto po trzech zgłoszonych w ostatnich dniach ogniskach ptasiej grypy.

Ogólnokrajowy wymóg

Minister rolnictwa Silvio Erkens ogłosił w środę wprowadzenie tego wymogu. Jak informuje The Independent, zasada dotyczy rolników na całym terytorium Niderlandów.

Nie chodzi wyłącznie o trzymanie ptaków w zamkniętych pomieszczeniach: rząd dopuścił także inny sposób przetrzymywania ptaków pod ochroną. Decyzja dotyczy drobiu hodowanego przez rolników w kraju.

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Ryzyko nowych zakażeń

Według Erkensа ryzyko dalszych zakażeń jest znaczne. Minister oświadczył, że ogólnokrajowy wymóg wprowadzono, aby w jak największym stopniu zapobiec cierpieniu zwierząt i właścicieli gospodarstw.

Powiązał tę decyzję z trzema niedawnymi ogniskami ptasiej grypy. Rządowy środek ma na celu zmniejszenie ryzyka nowych infekcji wśród drobiu.

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