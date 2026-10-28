В Краснодарском крае России — государстве-агрессоре — ввели режим повышенной готовности из-за исчерпания мощностей объектов обращения с отходами. Решение 22 октября принял губернатор Вениамин Кондратьев для 10 районов, в том числе Сочи и Новороссийска, сообщает The Moscow Times.

Риск накопления отходов

В постановлении губернатора говорится об угрозе региональной чрезвычайной ситуации. Перебои с вывозом мусора могут привести к его накоплению в городах и селах, появлению несанкционированных свалок, а также распространению инфекционных заболеваний, переносчиками которых являются грызуны и насекомые.

Постановление опубликовали через пять дней после его подписания. Часть полигонов уже используют как временные площадки для хранения отходов, другие находятся на реконструкции, которая, по данным регионального штаба, потребует длительного времени. Власти заявили, что мусор продолжат регулярно вывозить по действующим маршрутам.

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Строительство комплексов перенесли

Режим повышенной готовности будет действовать до завершения реконструкции полигонов, получения необходимых разрешений и строительства новых комплексов по переработке муниципальных отходов. По данным регионального штаба, сейчас строят 10 таких объектов.

Заместителю губернатора Евгению Пергуну поручили подготовить план строительства и модернизации объектов обработки и захоронения отходов, а операторам рекомендовали поддерживать работу существующих полигонов до устранения угрозы.

Прокуратура региона еще в 2024 году сообщала, что девять из 15 муниципальных объектов захоронения отходов были заполнены, а в прибрежных районах не было полигонов, работавших законно. Из девяти запланированных в рамках реформы объектов, включая восемь комплексов переработки, к 2026 году не открыли ни одного. Сроки строительства перенесли на 2027–2028 годы. На программу обращения с отходами до 2030 года регион предусмотрел 36,8 млрд рублей.

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