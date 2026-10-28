俄罗斯克拉斯诺达尔边疆区——一个侵略国——因废物处理设施容量耗尽而实施高度戒备状态。10月22日，州长维尼阿明·孔德拉季耶夫针对包括索契和新罗西斯克在内的10个区作出这一决定，《莫斯科时报》报道。

垃圾堆积风险

州长的法令提到发生地区紧急情况的威胁。垃圾清运中断可能导致垃圾在城市和乡村堆积、出现非法倾倒场所，以及由啮齿动物和昆虫传播的传染病扩散。

该法令在签署五天后公布。部分填埋场已被用作临时废物存放场地，另一些则处于改造中；地区指挥部称，改造将需要较长时间。当地政府表示，垃圾将继续按照现行路线定期清运。

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综合处理设施建设被推迟

高度戒备状态将持续至填埋场改造完成、获得必要许可并建成新的城市生活垃圾处理综合设施。地区指挥部称，目前正在建设10个此类设施。

副州长叶夫根尼·佩尔贡受命制定废物处理和填埋设施建设及现代化改造计划，运营商则被建议在威胁消除前维持现有填埋场的运行。

该地区检察院早在2024年就表示，15个市政废物填埋设施中有9个已满，而沿海地区没有合法运营的填埋场。在改革框架内规划的9个设施中，包括8个处理综合设施，截至2026年一个也未启用。建设期限被推迟至2027年至2028年。该地区为截至2030年的废物管理计划安排了368亿卢布。

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