W Kraju Krasnodarskim w Rosji — państwie-agresorze — wprowadzono stan podwyższonej gotowości z powodu wyczerpania mocy obiektów gospodarki odpadami. Decyzję 22 października podjął gubernator Wieniamin Kondratjew dla 10 rejonów, w tym Soczi i Noworosyjska, informuje The Moscow Times.

Ryzyko nagromadzenia odpadów

W rozporządzeniu gubernatora mowa jest o zagrożeniu regionalną sytuacją nadzwyczajną. Zakłócenia w wywozie śmieci mogą doprowadzić do ich nagromadzenia w miastach i wsiach, powstawania nielegalnych wysypisk, a także rozprzestrzeniania się chorób zakaźnych przenoszonych przez gryzonie i owady.

Rozporządzenie opublikowano pięć dni po jego podpisaniu. Część składowisk jest już wykorzystywana jako tymczasowe miejsca przechowywania odpadów, inne są w trakcie rekonstrukcji, która według regionalnego sztabu będzie wymagała długiego czasu. Władze oświadczyły, że śmieci nadal będą regularnie wywożone obowiązującymi trasami.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Budowę kompleksów przełożono

Stan podwyższonej gotowości będzie obowiązywał do zakończenia rekonstrukcji składowisk, uzyskania niezbędnych pozwoleń oraz budowy nowych kompleksów przetwarzania odpadów komunalnych. Według regionalnego sztabu obecnie budowanych jest 10 takich obiektów.

Zastępcy gubernatora Jewgienijowi Pergunowi polecono przygotowanie planu budowy i modernizacji obiektów przetwarzania oraz składowania odpadów, a operatorom zalecono utrzymywanie działania istniejących składowisk do czasu usunięcia zagrożenia.

Już w 2024 roku prokuratura regionu informowała, że dziewięć z 15 komunalnych obiektów składowania odpadów było zapełnionych, a w rejonach nadmorskich nie było legalnie działających składowisk. Spośród dziewięciu obiektów zaplanowanych w ramach reformy, w tym ośmiu kompleksów przetwarzania, do 2026 roku nie otwarto żadnego. Terminy budowy przesunięto na lata 2027–2028. Na program gospodarki odpadami do 2030 roku region przeznaczył 36,8 mld rubli.

Czytaj nas na