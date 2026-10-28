Федеральный судья Элвин Хеллерстайн умер в США — The Hill

В США умер федеральный судья Элвин Хеллерстайн, который должен был председательствовать на уголовном процессе против венесуэльского лидера Николаса Мадуро. Судье было 92 года. О смерти Хеллерстайна со ссылкой на представителя суда сообщает The Hill.

Судебный процесс по делу Мадуро

Хеллерстайн вел производство по делу Мадуро, которого, по данным издания, ранее в этом году задержали и доставили в США на фоне обвинений в наркотерроризме. Менее чем за две недели до смерти судьи Мадуро и его жена появились в его зале суда и не признали вину по новым уголовным обвинениям.

Судья также рассматривал ряд дел, связанных с президентом Дональдом Трампом. В частности, он согласился на перевод бывшего адвоката Трампа Майкла Коэна из заключения под домашний арест. Отдельно Хеллерстайн неоднократно отклонял попытки Трампа перенести в федеральный суд уголовное дело о выплатах за молчание.

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Карьера судьи

Тогдашний президент Билл Клинтон номинировал Хеллерстайна в федеральный суд в 1998 году. За почти три десятилетия работы на судейской скамье в Нью-Йорке он рассмотрел несколько резонансных споров.

После терактов 11 сентября Хеллерстайн вел федеральные иски в Нью-Йорке против владельцев Всемирного торгового центра, городских властей, авиакомпаний и компаний, отвечавших за безопасность в аэропортах. Также он отклонил предложенное восьмизначное мировое соглашение между продюсером Харви Вайнштейном и женщинами, обвинявшими его в сексуальном насилии. Хеллерстайн окончил Колумбийский колледж и юридическую школу Колумбийского университета, работал в подразделении военной юстиции армии США и почти три десятилетия занимался частной юридической практикой.

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