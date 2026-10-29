Во Вроцлаве, Польша, начали геологическое бурение возле вокзала Свебодзки, чтобы определить, возможно ли построить в городе подземную железную дорогу или тоннель для региональных поездов. Скважины достигают 30 метров — именно на такой глубине в будущем могли бы курсировать поезда.

Проверка грунтов и подземных вод

Как сообщает RMF24, работы должны проверить геологические условия и помочь выбрать технологию для потенциальной инвестиции. Специалисты исследуют несущую способность грунтов и уровень грунтовых вод, а также определят оптимальную глубину для работы тоннелепроходческого комплекса.

По оценке местных властей и специалистов, пропускная способность наземной железнодорожной инфраструктуры исчерпана. Эстакада, ведущая к Главному вокзалу Вроцлава, настолько загружена, что пригородным поездам приходится ждать въезда. Новый диаметральный тоннель мог бы взять на себя часть регионального движения.

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Подземная станция возле вокзала

Город стремится возобновить работу вокзала Свебодзки в 2030 году. Власти рассматривают строительство подземной станции, чтобы в будущем соединить эту инвестицию с метро. Директор Нижнесилезской службы дорог и железных дорог Матеуш Масловский заявил, что перед выводами о возможности такого строительства необходимо проверить условия на месте.

Маршалок Нижнесилезского воеводства Павел Ганцаж считает, что первый шаг к реализации проекта следует сделать в ближайшее время. В то же время некоторые эксперты считают, что строительство метро во Вроцлаве может быть невозможным из-за сложных гидрологических условий. Ганцаж отверг эти предостережения, заявив, что современные технологии позволяют строить тоннели даже под морями и океанами, а при необходимости тоннель во Вроцлаве можно было бы проложить под Одрой.

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