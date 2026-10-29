波兰弗罗茨瓦夫在希沃博茨基火车站附近启动了地质钻探，以确定该市是否能够建设地下铁路或供区域列车通行的隧道。钻孔深达30米——未来列车可能将在这一深度运行。

检测土壤和地下水

据RMF24报道，这项工作将评估地质条件，并帮助为这项潜在投资选择技术方案。专家将研究土壤承载能力和地下水位，并确定隧道掘进机作业的最佳深度。

当地政府和专家评估认为，地面铁路基础设施的通行能力已经耗尽。通往弗罗茨瓦夫中央火车站的高架桥负荷极高，市郊列车不得不等待进站。新的贯通隧道可以承担部分区域交通。

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火车站附近的地下车站

该市希望在2030年恢复希沃博茨基火车站的运营。政府正在考虑建设地下车站，以便未来将这项投资与地铁连接起来。下西里西亚道路和铁路服务局局长马特乌什·马斯沃夫斯基表示，在就此类建设的可行性得出结论前，必须对现场条件进行检查。

下西里西亚省省长帕维尔·甘恰日认为，应在近期迈出实施该项目的第一步。与此同时，一些专家认为，由于水文条件复杂，在弗罗茨瓦夫建设地铁可能无法实现。甘恰日驳回了这些担忧，称现代技术甚至能够在海洋和大洋下修建隧道，如有需要，弗罗茨瓦夫的隧道也可以从奥得河下方穿过。

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