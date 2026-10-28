Федеральний суддя Елвін Геллерстайн помер у США — The Hill

У США помер федеральний суддя Елвін Геллерстайн, який мав головувати на кримінальному процесі проти венесуельського лідера Ніколаса Мадуро. Судді було 92 роки. Про смерть Геллерстайна з посиланням на представника суду повідомляє The Hill.

Судовий процес щодо Мадуро

Геллерстайн вів провадження щодо Мадуро, якого, за даними видання, раніше цього року затримали та доправили до США на тлі обвинувачень у наркотероризмі. Менш ніж за два тижні до смерті судді Мадуро та його дружина з'явилися в його залі суду й не визнали вини за новими кримінальними обвинуваченнями.

Суддя також розглядав низку справ, пов'язаних із президентом Дональдом Трампом. Зокрема, він погодився на переведення колишнього адвоката Трампа Майкла Коена з ув'язнення під домашній арешт. Окремо Геллерстайн неодноразово відхиляв спроби Трампа перенести до федерального суду кримінальну справу про виплати за мовчання.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Кар'єра судді

Тодішній президент Білл Клінтон номінував Геллерстайна до федерального суду у 1998 році. Майже за три десятиліття роботи на лаві судді в Нью-Йорку він розглядав кілька резонансних спорів.

Після терактів 11 вересня Геллерстайн вів федеральні позови в Нью-Йорку проти власників Всесвітнього торгового центру, міської влади, авіакомпаній і компаній, що відповідали за безпеку в аеропортах. Також він відхилив запропоновану восьмизначну мирову угоду між продюсером Гарві Вайнштейном і жінками, які звинувачували його в сексуальному насильстві. Геллерстайн закінчив Колумбійський коледж і юридичну школу Колумбійського університету, працював у підрозділі військової юстиції армії США та майже три десятиліття займався приватною юридичною практикою.

Читай нас у