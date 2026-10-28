Federalny sędzia Alvin Hellerstein zmarł w USA — The Hill

W USA zmarł federalny sędzia Alvin Hellerstein, który miał przewodniczyć procesowi karnemu przeciwko przywódcy Wenezueli Nicolásowi Maduro. Sędzia miał 92 lata. O śmierci Hellersteina, powołując się na przedstawiciela sądu, informuje The Hill.

Proces dotyczący Maduro

Hellerstein prowadził postępowanie dotyczące Maduro, który, według publikacji, został wcześniej w tym roku zatrzymany i przewieziony do USA w związku z zarzutami narkoterroryzmu. Niecałe dwa tygodnie przed śmiercią sędziego Maduro i jego żona stawili się w jego sali sądowej i nie przyznali się do winy w związku z nowymi zarzutami karnymi.

Sędzia rozpatrywał również szereg spraw związanych z prezydentem Donaldem Trumpem. W szczególności zgodził się na przeniesienie byłego prawnika Trumpa, Michaela Cohena, z więzienia do aresztu domowego. Osobno Hellerstein wielokrotnie odrzucał próby Trumpa przeniesienia do sądu federalnego sprawy karnej dotyczącej płatności za milczenie.

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Kariera sędziego

Ówczesny prezydent Bill Clinton nominował Hellersteina do sądu federalnego w 1998 roku. Przez niemal trzy dekady pracy na ławie sędziowskiej w Nowym Jorku rozpatrywał kilka głośnych sporów.

Po atakach z 11 września Hellerstein prowadził w Nowym Jorku federalne pozwy przeciwko właścicielom World Trade Center, władzom miasta, liniom lotniczym i firmom odpowiedzialnym za bezpieczeństwo na lotniskach. Odrzucił również proponowaną ośmiocyfrową ugodę między producentem Harveyem Weinsteinem a kobietami, które oskarżały go o przemoc seksualną. Hellerstein ukończył Columbia College i Columbia Law School, pracował w wydziale wymiaru sprawiedliwości wojskowej armii USA oraz przez niemal trzy dekady prowadził prywatną praktykę prawniczą.

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