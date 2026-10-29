W Polsce premier Donald Tusk ma spotkać się 29 października z wicemarszałkiem Sejmu Szymonem Hołownią. Tematem rozmowy, według nieoficjalnych informacji RMF24, będzie reprezentacja partii Polska 2050 w rządzie.

Reprezentacja w rządzie

Według informacji portalu Tusk i Hołownia mogą omówić dwie lub trzy nominacje na stanowiska wiceministrów. Kandydatami na stanowiska w rządzie, według nieoficjalnych informacji, mają być wyłącznie posłowie Polski 2050, którzy obecnie pracują w Sejmie.

Negocjacje dotyczące reprezentacji partii w rządzie odbywają się w czasie zmian w jej kierownictwie. Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, informując w mediach społecznościowych o swoim odejściu z rządu oraz ze stanowiska przewodniczącej partii, oświadczyła, że pozostawia Polskę 2050 jej założycielowi.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Wybory przewodniczącego partii

Szymon Hołownia dzień wcześniej oficjalnie poinformował, że nie będzie kandydował na stanowisko przewodniczącego Polski 2050. Jak pisze RMF24, jedynym kandydatem w nadchodzących wewnątrzpartyjnych wyborach może zostać poseł Paweł Śliz, były przewodniczący klubu parlamentarnego Polski 2050.

Jeśli pozostanie jedynym kandydatem, głosowanie i tak się odbędzie. Członkowie partii odpowiedzą „tak” albo „nie” w sprawie jego kandydatury, a Śliz będzie musiał uzyskać ponad 50% głosów poparcia, aby zostać wybranym.

Czytaj nas na