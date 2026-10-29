В Польше премьер-министр Дональд Туск должен встретиться 29 октября с вице-спикером Сейма Шимоном Холовней. Темой разговора, по неофициальным данным RMF24, станет представительство партии Polska 2050 в правительстве.

Представительство в правительстве

По информации издания, Туск и Холовня могут обсудить два или три назначения на должности заместителей министров. Кандидатами на должности в правительстве, по неофициальным данным, должны быть только депутаты от Polska 2050, которые сейчас работают в Сейме.

Переговоры о представительстве партии в правительстве проходят на фоне изменений в ее руководстве. Катажина Пельчиньская-Наленч, сообщая в социальных сетях о своем уходе из правительства и с должности председателя партии, заявила, что оставляет Polska 2050 ее основателю.

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Выборы главы партии

Шимон Холовня накануне официально сообщил, что не будет баллотироваться на должность главы Polska 2050. Как пишет RMF24, единственным кандидатом на предстоящих внутрипартийных выборах может стать депутат Павел Шлиз, бывший глава парламентского клуба Polska 2050.

Если он останется единственным претендентом, голосование все равно проведут. Члены партии будут отвечать «да» или «нет» относительно его кандидатуры, а для избрания Шлизу потребуется получить более 50% голосов в поддержку.

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