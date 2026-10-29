W Polsce prezes partii Prawo i Sprawiedliwość Jarosław Kaczyński podczas Krynica Forum 2026 oświadczył, że dopuszcza rozpoczęcie negocjacji w sprawie wyjścia kraju z Unii Europejskiej, jeśli inne sposoby zmiany UE nie przyniosą rezultatów. Na jego słowa zareagował premier Polski Donald Tusk.

Propozycja Kaczyńskiego

Jak informuje Interia, Kaczyński podkreślił potrzebę zmiany Unii Europejskiej. Wśród możliwych metod wymienił wpływanie na opinię publiczną, zawarcie nowego traktatu z odroczonym wejściem w życie, a także „twardą i ryzykowną” opcję.

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Polityk zaznaczył, że postanowienia Traktatu o Unii Europejskiej i Traktatu o funkcjonowaniu UE określają zasady, na których państwo może opuścić wspólnotę. Według niego taka droga zaczyna się od negocjacji. Kaczyński nazwał tę metodę ryzykowną i oświadczył, że można ją zastosować, jeśli inne podejścia nie przyniosą rezultatów. Powiedział również, że będzie to wymagało determinacji i uzgodnienia stanowisk między państwami, o których mówił w swoim wystąpieniu.

Reakcja premiera

Tusk we wpisie oświadczył, że Kaczyński ogłosił potrzebę rozpoczęcia przez Polskę negocjacji dotyczących warunków wyjścia z UE. Premier nazwał możliwość takiego rozwoju wydarzeń jedną ze stawek walki politycznej w Polsce i oświadczył, że nie zamierza jej przegrać.

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