В Польше председатель партии «Право и справедливость» Ярослав Качиньский во время Krynica Forum 2026 заявил, что допускает начало переговоров о выходе страны из Европейского Союза, если другие способы изменить ЕС не дадут результата. На его слова отреагировал премьер-министр Польши Дональд Туск.

Предложение Качиньского

Как сообщает Interia, Качиньский подчеркнул необходимость изменить Европейский Союз. Среди возможных методов он назвал воздействие на общественное мнение, заключение нового договора с отсроченным вступлением в силу, а также «жесткий и рискованный» вариант.

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Политик отметил, что положения Договора о Европейском Союзе и Договора о функционировании ЕС определяют правила, согласно которым государство может выйти из объединения. По его словам, такой путь начинается с переговоров. Качиньский назвал этот метод рискованным и заявил, что его можно применить, если другие подходы не дадут результата. Он также сказал, что это потребует решительности и согласования позиций между государствами, о которых шла речь в его выступлении.

Реакция премьера

Туск в публикации заявил, что Качиньский объявил о необходимости для Польши начать переговоры об условиях выхода из ЕС. Премьер назвал возможность такого развития событий одной из ставок политической борьбы в Польше и заявил, что не намерен ее проигрывать.

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