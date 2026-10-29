Сбои после атак на «Яндекс» срывают заседания российских судов

Российские арбитражные суды уже три недели сталкиваются с техническими сбоями после атак на дата-центры компании «Яндекс». Из-за проблем с сервисами «Электронного правосудия» суды вынуждены переносить слушания, а участников дел просят приходить лично. В то же время часть проблем, в частности с загрузкой документов, похоже, уже удалось устранить.

Российские арбитражные суды не могут полностью возобновить работу после атак на дата-центры «Яндекса», начавшихся 8 октября. Из-за технических проблем судьям не всегда удается проводить заседания онлайн, поэтому рассмотрение дел приходится откладывать или прерывать. Предупреждение о сбоях до сих пор размещено на сайте картотеки арбитражных дел. В нем говорится о нестабильной работе сервисов «Электронного правосудия». В частности, проблемы возникают при проведении онлайн-заседаний и даже тестовых видеоконференций.

Это означает, что участники судебных процессов не всегда могут присоединиться к слушаниям удаленно. А суды, которые рассчитывают на работу электронных сервисов, вынуждены менять график рассмотрения дел.

Суды переносят слушания из-за технических проблем

Один из таких случаев произошел 27 октября в Алтайском крае. Арбитражный суд рассматривал дело о банкротстве, но из-за массового сбоя в дата-центре «Яндекса» провести онлайн-заседание не удалось. Поэтому слушания перенесли на 23 ноября. В решении суд объяснил причину переноса: «наблюдается невозможность проведения онлайн-заседаний из-за массового сбоя в центре обработки данных «Яндекса»». Суд также отметил, что действует в соответствии с правилами, регулирующими процессуальные сроки.

В тот же день аналогичное решение принял Арбитражный суд Тюменской области. Таким образом, проблема не ограничилась одним учреждением — с ней сталкиваются суды в разных регионах России. В то же время некоторые суды уже предупреждают участников процессов, что не будут переносить заседания повторно из-за систематических технических неполадок. В связи с этим людям рекомендуют заранее позаботиться о личном присутствии в суде.

Часть сервисов уже удалось восстановить

Несмотря на проблемы с онлайн-заседаниями, ситуация не остается неизменной. По наблюдениям журналистов «Верстки», похоже, удалось устранить часть сбоев, связанных с загрузкой файлов и документов, а также с записью судебных заседаний. Ранее на сайте картотеки арбитражных дел отдельно предупреждали об этих проблемах. Теперь соответствующие сообщения исчезли. Журналист издания также не заметил трудностей с открытием самого сайта и судебных документов.

Однако это ещё не означает, что работа системы электронного правосудия полностью восстановлена. Онлайн-заседания по-прежнему могут не проводиться, а судебные учреждения продолжают сообщать о технических трудностях.

Что известно об атаках на дата-центры «Яндекса»

Массовые сбои в работе российских судов начались после атак на дата-центры «Яндекса» в октябре. По данным «Верстки», первые проблемы возникли 8 октября, а удары по инфраструктуре компании в течение следующих дней привели к перебоям в работе ряда цифровых сервисов. Дата-центры — это специализированные объекты, где размещаются серверы, хранящие и обрабатывающие данные и обеспечивающие работу онлайн-платформ. Если такая инфраструктура повреждена, последствия могут ощутить на себе не только пользователи сервисов самой компании, но и организации, которые зависят от её технических мощностей.

В данном случае проблемы коснулись и системы электронного правосудия. Она позволяет участникам судебных процессов пользоваться документами и участвовать в заседаниях дистанционно. Когда онлайн-функции работают нестабильно, суды вынуждены возвращаться к личному присутствию участников или переносить слушания. По информации «Верстки», замена оборудования в поврежденных дата-центрах «Яндекса» может занять до полугода. Это оценка возможных сроков восстановления инфраструктуры, а не подтвержденная дата полного возвращения всех сервисов к нормальной работе.

Таким образом, спустя три недели после атак часть цифровых функций, вероятно, уже восстановлена, но проблемы с онлайн-заседаниями в российских арбитражных судах остаются. Из-за этого суды продолжают менять графики слушаний и призывают участников дел готовиться к личному присутствию. Об этом сообщило издание «Верстка» 29 октября.

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