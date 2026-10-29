Збої після атак на Яндекс зривають засідання російських судів

Російські арбітражні суди вже три тижні стикаються з технічними збоями після атак на дата-центри компанії «Яндекс». Через проблеми із сервісами «Електронного правосуддя» суди змушені переносити слухання, а учасників справ просять приходити особисто. Водночас частину проблем, зокрема із завантаженням документів, схоже, вже вдалося усунути.

Російські арбітражні суди не можуть повністю відновити роботу після атак на дата-центри «Яндекса», які почалися 8 жовтня. Через технічні проблеми суддям не завжди вдається проводити засідання онлайн, тому розгляд справ доводиться відкладати або переривати. Попередження про збої досі розміщене на сайті картотеки арбітражних справ. У ньому йдеться про нестабільну роботу сервісів «Електронного правосуддя». Зокрема, проблеми виникають під час проведення онлайн-засідань і навіть тестових відеоконференцій.

Це означає, що учасники судових процесів не завжди можуть долучитися до слухань дистанційно. А суди, які розраховують на роботу електронних сервісів, змушені змінювати графік розгляду справ.

Суди переносять слухання через технічні проблеми

Один із таких випадків стався 27 жовтня в Алтайському краї. Арбітражний суд розглядав справу про банкрутство, але через масовий збій у дата-центрі «Яндекса» провести онлайн-засідання не вдалося. Тому слухання перенесли на 23 листопада. У рішенні суд пояснив причину перенесення: «спостерігається недоступність проведення онлайн-засідань через масовий збій у центрі обробки даних Яндекс». Суд також зазначив, що діє відповідно до правил, які регулюють процесуальні строки.

Того самого дня подібне рішення ухвалив Арбітражний суд Тюменської області. Отже, проблема не обмежилася однією установою — з нею стикаються суди в різних регіонах Росії. Водночас деякі суди вже попереджають учасників процесів, що не переноситимуть засідання повторно через систематичні технічні неполадки. Через це людям рекомендують заздалегідь подбати про особисту присутність у суді.

Частину сервісів уже вдалося відновити

Попри проблеми з онлайн-засіданнями, ситуація не залишається незмінною. За спостереженнями журналістів «Верстки», схоже, вдалося усунути частину збоїв, пов’язаних із завантаженням файлів і документів, а також із записом судових засідань. Раніше на сайті картотеки арбітражних справ окремо попереджали про ці проблеми. Тепер відповідні повідомлення зникли. Журналіст видання також не помітив труднощів із відкриттям самого сайту та судових документів.

Однак це ще не означає, що роботу електронного правосуддя повністю відновили. Онлайн-засідання досі можуть не відбуватися, а судові установи продовжують повідомляти про технічні труднощі.

Що відомо про атаки на дата-центри «Яндекса»

Масові збої в роботі російських судів почалися після атак на дата-центри «Яндекса» у жовтні. За даними «Верстки», перші проблеми виникли 8 жовтня, а удари по інфраструктурі компанії протягом наступних днів призвели до перебоїв у роботі низки цифрових сервісів. Дата-центри — це спеціалізовані об’єкти, де розміщують сервери, що зберігають і обробляють дані та забезпечують роботу онлайн-платформ. Якщо така інфраструктура пошкоджена, наслідки можуть відчувати не лише користувачі сервісів самої компанії, а й організації, які залежать від її технічних потужностей.

У цьому випадку проблеми торкнулися й системи електронного правосуддя. Вона дає змогу учасникам судових процесів користуватися документами та брати участь у засіданнях дистанційно. Коли онлайн-функції працюють нестабільно, суди змушені повертатися до особистої присутності учасників або переносити слухання. За інформацією «Верстки», заміна обладнання в пошкоджених дата-центрах «Яндекса» може тривати до пів року. Це оцінка можливих строків відновлення інфраструктури, а не підтверджена дата повного повернення всіх сервісів до нормальної роботи.

Таким чином, через три тижні після атак частину цифрових функцій, імовірно, вже відновили, але проблеми з онлайн-засіданнями в російських арбітражних судах залишаються. Через це суди продовжують змінювати графіки слухань і закликають учасників справ готуватися до особистої присутності. Про це повідомило видання «Верстка» 29 жовтня.

Компанія Яндекс відкликала фінансовий прогноз на 2026 рік після серії ударів українських дронів по її дата-центрах. Як повідомляє The Moscow Times, компанія пояснила рішення додатковими зовнішніми чинниками, через які їй складно оцінити фінансові результати до кінця року.

Російська компанія «Яндекс» перевезла всі три свої суперкомп'ютери («Ляпунов», «Галушкин» та «Червоненкис») на нові обчислювальні майданчики після серії атак українських дронів. У пресслужбі компанії стверджують, що обладнання під час ударів не зазнало ушкоджень.

У ніч проти 11 жовтня безпілотники атакували дата-центр «Яндекса» у Володимирській області Росії. Компанія підтвердила повну зупинку його роботи, через що в країні виникли масштабні перебої в роботі десятків цифрових сервісів.

Російська технологічна компанія Яндекс заявила, що через атаку безпілотників повністю зупинила роботу свого дата-центру у Володимирській області Росії. За твердженням компанії, внаслідок атаки було пошкоджено її інфраструктуру.

Читай нас у