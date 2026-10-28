美国联邦法官阿尔文·海勒斯坦去世——The Hill

美国联邦法官阿尔文·海勒斯坦去世，他原计划主持针对委内瑞拉领导人尼古拉斯·马杜罗的刑事审判。该法官享年92岁。The Hill报道称，消息援引一名法院代表。

马杜罗审判

海勒斯坦负责审理马杜罗相关案件。据该媒体报道，马杜罗今年早些时候因涉毒恐怖主义指控被拘留并带往美国。法官去世前不到两周，马杜罗及其妻子在其法庭出庭，并对新的刑事指控表示不认罪。

该法官还审理了多起与总统唐纳德·特朗普有关的案件。特别是，他同意将特朗普的前律师迈克尔·科恩从监禁转为居家监禁。此外，海勒斯坦多次驳回特朗普试图将有关封口费的刑事案件移交联邦法院的请求。

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法官的职业生涯

时任总统比尔·克林顿于1998年提名海勒斯坦进入联邦法院。在纽约担任法官近三十年期间，他审理了数起备受关注的纠纷。

在9·11恐怖袭击事件后，海勒斯坦在纽约审理了针对世界贸易中心业主、市政府、航空公司以及负责机场安全的公司的联邦诉讼。他还驳回了制片人哈维·温斯坦与指控其实施性暴力的女性之间拟议达成的八位数和解协议。海勒斯坦毕业于哥伦比亚学院和哥伦比亚大学法学院，曾在美国陆军军事司法部门工作，并从事私人法律执业近三十年。

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