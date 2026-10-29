波兰最高法院法官被暂停履职最长一个月——Interia

在波兰，最高法院第一院长兹比格涅夫·卡平斯基立即暂停法官安杰伊·米哈沃维奇履行公务。该命令自2026年10月29日起生效，持续至有管辖权的纪律法院作出决定，但最长不超过一个月，Interia报道。

最高法院的决定

安杰伊·米哈沃维奇任职于波兰最高法院刑事庭。最高法院的声明指出，卡平斯基下令立即中止其履行公务，直至纪律法院作出决定。

根据Interia援引的规定，如法院权威或重要公务利益需要，法院院长或司法部长可以暂时暂停法官职务。该措施可持续至纪律法院作出决定，但不得超过一个月。

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斯武普斯克事件

在此决定之前，Wirtualna Polska门户网站发布了一篇关于一起事件的报道。该媒体称，事件发生在10月初，地点是在一列火车上以及斯武普斯克的火车站。该门户网站称，列车长曾就一名乘客寻求帮助，此人可能是米哈沃维奇。

Wirtualna Polska还写道，该男子在下火车时——据推测是该法官——摔倒并损伤了牙齿，据称其身上有酒味。该门户网站称，警方叫来救护车，将该男子送往斯武普斯克的急诊科。执法人员确认了其身份，但据该媒体消息，他们起初不知道他是最高法院法官。

波兰司法部长瓦尔德马尔·茹雷克在报道发表后称，媒体所描述的该法官行为“不可接受”，并表示应彻底查明案件的情况。

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