В Польше Первый председатель Верховного суда Збигнев Капиньский немедленно отстранил судью Анджея Михаловича от исполнения служебных обязанностей. Распоряжение действует с 29 октября 2026 года до решения компетентного дисциплинарного суда, но не дольше одного месяца, сообщает Interia.

Решение Верховного суда

Анджей Михалович работает в Уголовной палате Верховного суда Польши. В сообщении Верховного суда отмечается, что Капиньский распорядился немедленно приостановить исполнение им служебных обязанностей до принятия решения дисциплинарным судом.

Согласно положениям, приведенным Interia, председатель суда или министр юстиции могут временно отстранить судью, если этого требуют авторитет суда или существенные интересы службы. Такая мера может действовать до решения дисциплинарного суда, однако не более месяца.

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Инцидент в Слупске

Решению предшествовала публикация портала Wirtualna Polska об инциденте, который, по данным издания, произошел в начале октября в поезде и на железнодорожном вокзале в Слупске. По информации портала, начальник поезда обращался за помощью в связи с одним из пассажиров, которым мог быть Михалович.

Wirtualna Polska также писала, что при выходе из поезда мужчина, предположительно судья, упал и повредил зубы, а от него якобы исходил запах алкоголя. По данным портала, полиция вызвала скорую помощь, которая доставила мужчину в отделение неотложной помощи в Слупске. Правоохранители установили его личность, но, по информации издания, сначала не знали, что он является судьей Верховного суда.

Министр юстиции Польши Вальдемар Журек после публикации назвал описанное СМИ поведение судьи «недопустимым» и заявил, что обстоятельства дела следует тщательно выяснить.

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