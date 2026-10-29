2025年，在意大利官方确认的人口贩运受害者中，男性人数首次超过女性：966人对915人。意大利国家统计局Istat在《意大利人口贩运：2021–2025》报告中指出了这一点，ANSA English报道。

剥削结构的变化

Istat将这些变化称为这一现象的“深刻转变”。该机构表示，近年来，对成年男性的劳动剥削已比对女性的性剥削更为普遍；后者此前是最常见的人口贩运形式。

2025年，共发现1,088名劳动剥削受害者，其中883人为男性。与此同时，性剥削受害者有696人，其中597人为女性。在官方确认的受害者中，男性占比从2022年的33%上升至2025年的49.2%。

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保护系统数据

2025年，意大利共正式确认1,964人为人口贩运受害者。其中包括53名未成年人，占总数的2.7%。

保护系统去年记录了3,520人，而2021年为2,398人。这意味着增长了46.8%。接受评估的人数增加了58.1%，被纳入照护的受害者人数增加了19.3%。

五年间，受到保护系统覆盖的男性比例从26.1%上升至52.5%。他们的人数从2021年的625人增至2025年的1,848人，接近三倍。同期，系统内女性人数从1,697人减少至1,564人。

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