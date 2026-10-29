В Польше Лесная охрана проводит проверки в рамках акции Stroisz 2026, направленной на противодействие незаконной срезке веток пихты и ели для украшения могил перед Днём всех святых. За срезание веток без разрешения может грозить штраф до 500 злотых, а более серьёзные случаи могут рассматриваться в суде.

Как сообщает RMF24, кампания проходит с 19 по 31 октября. Лесная охрана патрулирует не только лесные дороги, но и проверяет торговые точки. Во время проверок могут осматривать багажники автомобилей, а также проверять счета и другие документы, касающиеся проданных венков и композиций.

Дроны и фотоловушки

Для контроля используют камеры наблюдения, фотоловушки и дроны. При необходимости к мероприятиям могут присоединяться и другие службы. Лесники подчёркивают, что из леса нельзя самовольно забирать не только ветки, но и мох, кору, вереск и другие растительные материалы. По их словам, даже незначительное повреждение может навредить молодым деревьям и лесной экосистеме.

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Как подтвердить законное происхождение

Природные материалы для декораций можно легально приобрести на плантациях или у лесников, проводящих работы по уходу. Во время проверки продавец должен предоставить документы, подтверждающие происхождение веток. Лесная охрана также обращает внимание, что ответственность может касаться не только тех, кто заготавливает ветки, но и покупателей незаконно полученного материала.

Отдельно городские службы и полиция призывают посетителей польских кладбищ сортировать отходы. За неправильное выбрасывание использованных свечей или батареек штраф также может достигать 500 злотых, а в случае судебного разбирательства — до 5 тысяч злотых.

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