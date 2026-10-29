波兰核查墓地装饰用树枝来源——RMF24

波兰森林警卫队正在开展“Stroisz 2026”行动检查，旨在打击在诸圣节前为装饰墓地而非法砍伐冷杉和云杉树枝的行为。未经许可砍伐树枝可能面临最高500兹罗提的罚款，较严重的案件可能由法院审理。

据RMF24报道，该行动从10月19日持续至31日。森林警卫队不仅巡逻林间道路，也检查销售点。检查期间，人员可以检查汽车后备箱，并核查有关已售花圈和装饰品的发票及其他文件。

无人机和红外相机

监管工作使用监控摄像头、红外相机和无人机。必要时，其他部门也可参与相关行动。林业人员强调，未经许可不得从森林中拿走树枝，也不得拿走苔藓、树皮、石南花及其他植物材料。他们表示，即使是轻微损害也可能伤害幼树和森林生态系统。

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如何证明合法来源

用于装饰的天然材料可以从种植园或进行养护作业的林业人员处合法购买。销售者在检查时必须提供证明树枝来源的文件。森林警卫队还指出，责任可能不仅涉及采集树枝的人，也涉及购买非法获得材料的人。

此外，市政服务部门和警方呼吁前往波兰墓地的访客进行垃圾分类。错误丢弃用过的蜡烛或电池，同样可能被处以最高500兹罗提的罚款；如案件进入法院审理，罚款最高可达5000兹罗提。

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