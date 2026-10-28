Анкара оставляет за собой право принять правовые меры в случае дальнейших атак на гражданские суда в Чёрном море, имеющие отношение к турецкой стороне. Об этом 28 октября заявил министр обороны Турции Яшар Гюлер.

Глава турецкого оборонного ведомства подчеркнул необходимость соблюдения безопасности судоходства в открытом море и сообщил, что Анкара ожидает от Киева и Москвы ответов на ранее переданное предложение о прекращении атак на коммерческие суда и возобновлении безопасного экспорта зерна.

Заявление прозвучало после очередного инцидента 28 октября, когда в морской юрисдикции Болгарии тремя беспилотниками был атакован греческий контейнеровоз под флагом Либерии. Также Гюлер отметил, что Турция, Болгария и Румыния в рамках совместной операции по разминированию договорились усилить защиту критически важной подводной инфраструктуры региона.

Источник: Reuters.

В Чёрном море, в пределах исключительной экономической зоны Болгарии, три беспилотника атаковали контейнеровоз CONTSHIP JET, ходивший под флагом Либерии. Всех членов экипажа удалось спасти.

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