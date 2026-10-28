Turcja zagroziła Ukrainie i Rosji konsekwencjami za ataki na swoje statki – Reuters

Ankara zastrzega sobie prawo do podjęcia kroków prawnych w przypadku dalszych ataków na statki cywilne na Morzu Czarnym, które mają związek ze stroną turecką. Poinformował o tym 28 października minister obrony Turcji Yaşar Güler.

Szef tureckiego resortu obrony podkreślił konieczność zapewnienia bezpieczeństwa żeglugi na otwartym morzu i poinformował, że Ankara oczekuje od Kijowa i Moskwy odpowiedzi na wcześniej przekazaną propozycję dotyczącą zaprzestania ataków na statki handlowe oraz przywrócenia bezpiecznego eksportu zboża.

Oświadczenie to pojawiło się po kolejnym incydencie z 28 października, kiedy to w strefie jurysdykcji morskiej Bułgarii trzy drony zaatakowały grecki kontenerowiec pływający pod banderą Liberii. Güler zaznaczył również, że Turcja, Bułgaria i Rumunia w ramach wspólnej operacji rozminowywania zgodziły się wzmocnić ochronę kluczowej infrastruktury podwodnej regionu.

Źródło: Reuters.

Na Morzu Czarnym, w wyłącznej strefie ekonomicznej Bułgarii, trzy drony zaatakowały kontenerowiec CONTSHIP JET pływający pod banderą Liberii. Udało się uratować wszystkich członków załogi.

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