В Чехии число антисемитских инцидентов выросло с 874 в 2020 году до 4694 в 2024-м. Такие данные содержатся в отчете Европейской комиссии против расизма и нетерпимости (ECRI), органа Совета Европы, сообщает Jerusalem Post.

Отчет подготовлен в рамках седьмого цикла мониторинга Чехии. Он основывается, в частности, на визите представителей комиссии в страну в ноябре 2025 года и анализе документов до марта 2026 года. Данные об инцидентах ECRI привела со ссылкой на Федерацию еврейских общин Чехии.

Рост после октября 2023 года

В 2021 году было зафиксировано 1128 антисемитских инцидентов, в 2022-м — 2277. В 2023 году их количество выросло до 4328, а в 2024-м — до 4694. Комиссия обратила внимание на существенное усиление таких проявлений после атак 7 октября 2023 года.

Подавляющая часть случаев касалась языка ненависти в интернете. В публикациях еврейскую общину Чехии коллективно обвиняли в действиях израильского правительства. Количество случаев отрицания или искажения Холокоста в 2024 году выросло на 47% по сравнению с предыдущим годом.

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Нападения и реакция властей

Физическое насилие, по оценке ECRI, оставалось относительно редким: в 2020–2023 годах зафиксировали два антисемитских нападения. В то же время в 2024 году документально подтверждены четыре нападения на людей, воспринимавшихся как евреи, а также 12 случаев атак на еврейскую собственность или надругательства над ней. Количество целенаправленных инцидентов против отдельных людей, имущества или учреждений выросло с 24 в 2022 году до 118 в 2024-м.

Согласно отчету, в январе 2024 года в Брно была предпринята попытка поджога синагоги, однако взрывное устройство не сдетонировало. Последующее международное расследование, как отмечается в материале, привело к задержанию пяти человек в возрасте от 13 до 18 лет. Двум подозреваемым предъявили обвинения в подстрекательстве к ненависти и попытке террористического нападения на еврейских людей и имущество.

Правительство Чехии в октябре 2025 года утвердило Стратегию борьбы с антисемитизмом на 2025–2030 годы. Документ предусматривает усиление безопасности еврейской общины, противодействие антисемитской ненависти и развитие образования о Холокосте.

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