У Чехії зафіксували 4694 антисемітські інциденти за 2024 рік — Jerusalem Post

У Чехії кількість антисемітських інцидентів зросла з 874 у 2020 році до 4694 у 2024-му. Такі дані містить звіт Європейської комісії проти расизму та нетерпимості (ECRI), органу Ради Європи, повідомляє Jerusalem Post.

Звіт підготовлено в межах сьомого циклу моніторингу Чехії. Він ґрунтується, зокрема, на візиті представників комісії до країни в листопаді 2025 року та аналізі документів до березня 2026 року. Дані про інциденти ECRI навела з посиланням на Федерацію єврейських громад Чехії.

Зростання після жовтня 2023 року

У 2021 році було зафіксовано 1128 антисемітських інцидентів, у 2022-му — 2277. У 2023 році їхня кількість зросла до 4328, а у 2024-му — до 4694. Комісія звернула увагу на суттєве посилення таких проявів після атак 7 жовтня 2023 року.

Переважна частина випадків стосувалася мови ненависті в інтернеті. У дописах єврейську громаду Чехії колективно звинувачували в діях ізраїльського уряду. Кількість випадків заперечення або спотворення Голокосту в 2024 році зросла на 47% порівняно з попереднім роком.

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Напади та реакція влади

Фізичне насильство, за оцінкою ECRI, залишалося відносно рідкісним: у 2020–2023 роках зафіксували два антисемітські напади. Водночас у 2024 році задокументували чотири напади на людей, яких сприймали як євреїв, а також 12 випадків атак або наруги над єврейською власністю. Кількість цілеспрямованих інцидентів проти окремих людей, майна чи установ зросла з 24 у 2022 році до 118 у 2024-му.

За даними звіту, у січні 2024 року в Брно була спроба підпалу синагоги, однак вибуховий пристрій не здетонував. Подальше міжнародне розслідування, як зазначається в матеріалі, привело до затримання п’ятьох осіб віком від 13 до 18 років. Двом підозрюваним висунули обвинувачення в підбурюванні до ненависті та спробі терористичного нападу на єврейських людей і майно.

Уряд Чехії в жовтні 2025 року затвердив Стратегію боротьби з антисемітизмом на 2025–2030 роки. Документ передбачає посилення безпеки єврейської громади, протидію антисемітській ненависті та розвиток освіти про Голокост.

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