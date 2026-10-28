捷克的反犹事件数量从2020年的874起增至2024年的4694起。欧洲委员会下属的欧洲反种族主义与不容忍委员会（ECRI）在一份报告中公布了这些数据，《耶路撒冷邮报》报道。

该报告是在对捷克进行第七轮监测的框架内编写的。报告尤其基于委员会代表于2025年11月对该国的访问，以及对截至2026年3月文件的分析。ECRI援引捷克犹太社区联合会的数据列出了有关事件的数据。

2023年10月后增长

2021年记录了1128起反犹事件，2022年为2277起。2023年，这一数字增至4328起，2024年增至4694起。委员会指出，在2023年10月7日袭击事件后，此类现象显著增加。

绝大多数案件涉及网络仇恨言论。相关帖文将以色列政府的行为集体归咎于捷克犹太社区。2024年否认或歪曲大屠杀的案件数量较前一年增长了47%。

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袭击与当局的反应

ECRI评估认为，肢体暴力仍相对少见：2020年至2023年间记录了两起反犹袭击。同时，2024年记录了4起针对被认为是犹太人的人员的袭击，以及12起针对犹太人财产的袭击或亵渎案件。针对个人、财产或机构的定向事件数量从2022年的24起增至2024年的118起。

报告称，2024年1月，布尔诺发生了一起企图纵火焚烧犹太教堂的事件，但爆炸装置未发生爆炸。报道指出，随后开展的国际调查导致5名年龄在13岁至18岁之间的人被拘留。两名嫌疑人被控煽动仇恨以及企图对犹太人和财产实施恐怖袭击。

捷克政府于2025年10月批准了2025年至2030年反犹主义斗争战略。该文件规定加强犹太社区的安全、打击反犹仇恨并发展大屠杀教育。

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