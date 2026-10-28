W Czechach liczba incydentów antysemickich wzrosła z 874 w 2020 roku do 4694 w 2024 roku. Dane te zawiera raport Europejskiej Komisji przeciwko Rasizmowi i Nietolerancji (ECRI), organu Rady Europy, jak informuje Jerusalem Post.

Raport przygotowano w ramach siódmego cyklu monitorowania Czech. Opiera się on między innymi na wizycie przedstawicieli komisji w kraju w listopadzie 2025 roku oraz analizie dokumentów do marca 2026 roku. ECRI przytoczyła dane dotyczące incydentów, powołując się na Federację Gmin Żydowskich w Czechach.

Wzrost po październiku 2023 roku

W 2021 roku odnotowano 1128 incydentów antysemickich, a w 2022 roku — 2277. W 2023 roku ich liczba wzrosła do 4328, a w 2024 roku — do 4694. Komisja zwróciła uwagę na znaczne nasilenie takich przejawów po atakach z 7 października 2023 roku.

Zdecydowana większość przypadków dotyczyła mowy nienawiści w internecie. W postach zbiorowo obwiniano żydowską społeczność Czech za działania izraelskiego rządu. Liczba przypadków negowania lub zniekształcania Holokaustu w 2024 roku wzrosła o 47% w porównaniu z poprzednim rokiem.

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Ataki i reakcja władz

Przemoc fizyczna, według oceny ECRI, pozostawała stosunkowo rzadka: w latach 2020–2023 odnotowano dwa ataki antysemickie. Jednocześnie w 2024 roku udokumentowano cztery ataki na osoby postrzegane jako Żydzi, a także 12 przypadków ataków na żydowską własność lub jej znieważenia. Liczba ukierunkowanych incydentów przeciwko poszczególnym osobom, mieniu lub instytucjom wzrosła z 24 w 2022 roku do 118 w 2024 roku.

Według raportu w styczniu 2024 roku w Brnie podjęto próbę podpalenia synagogi, jednak urządzenie wybuchowe nie zdetonowało. Późniejsze międzynarodowe śledztwo, jak wskazano w materiale, doprowadziło do zatrzymania pięciu osób w wieku od 13 do 18 lat. Dwóm podejrzanym postawiono zarzuty podżegania do nienawiści oraz usiłowania ataku terrorystycznego na żydowskie osoby i mienie.

W październiku 2025 roku rząd Czech zatwierdził Strategię Walki z Antysemityzmem na lata 2025–2030. Dokument przewiduje wzmocnienie bezpieczeństwa społeczności żydowskiej, przeciwdziałanie antysemickiej nienawiści oraz rozwój edukacji o Holokauście.

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