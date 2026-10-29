Brytyjski urząd skarbowy HM Revenue and Customs wyznacza osobnych menedżerów ds. przestrzegania przepisów podatkowych dla ponad 200 miliarderów mających związek podatkowy z krajem. Działanie jest częścią kampanii na rzecz zmniejszenia luki podatkowej wśród zamożnych osób i według szacunków urzędu ma przynieść co najmniej 500 mln funtów dodatkowych wpływów.

Osobni menedżerowie dla miliarderów

Jak podaje The Guardian, HMRC po raz pierwszy sporządził listę miliarderów, którzy muszą płacić podatki w Wielkiej Brytanii, niezależnie od tego, czy oficjalnie tam mieszkają. Każdemu z nich zostanie przydzielony customer compliance manager — menedżer, który będzie koordynował kontakty urzędu z podatnikiem w sprawach jego rozliczeń podatkowych.

W HMRC zaznaczono, że sprawy miliarderów często obejmują kilka rodzajów podatków, osoby prawne i różne jurysdykcje. Menedżerowie będą proponować dobrowolne rozmowy przed złożeniem deklaracji podatkowych, aby lepiej zrozumieć sprawy podatkowe takich osób w Wielkiej Brytanii i dokładniej organizować dalszą współpracę.

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Technologie do monitorowania

HMRC planuje również wykorzystywać nowe technologie do monitorowania zamożnych osób — tych, których dochód przekroczył 200 tys. funtów lub których aktywa wynosiły ponad 2 mln funtów w którymkolwiek z trzech ostatnich lat. Urząd będzie korzystać z rozszerzonej analityki, zautomatyzowanych sygnałów i sztucznej inteligencji, aby wcześniej wykrywać ryzyka i kierować działania na rzecz przestrzegania przepisów podatkowych tam, gdzie przyniosą największy efekt.

HMRC oszacował lukę podatkową wśród zamożnych podatników za lata 2024–2025 na 3,6 mld funtów — 6% całkowitej luki podatkowej w Wielkiej Brytanii. Według urzędu nowe działania mają zapewnić co najmniej 500 mln funtów w ramach szerszego planu pozyskania 10 mld funtów dodatkowych wpływów podatkowych do 2030 roku.

Inicjatywę ogłoszono ponad rok po tym, jak posłowie z parlamentarnej Komisji Rachunków Publicznych skrytykowali HMRC za niewystarczające zrozumienie przestrzegania przepisów podatkowych przez około 1,3 mln zamożnych podatników.

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