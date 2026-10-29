英国税务海关总署（HM Revenue and Customs）正为与英国存在税务联系的200多名亿万富翁指定专门的税务合规经理。这项措施是缩小富裕人士税收缺口行动的一部分，预计将为政府带来至少5亿英镑的额外收入。

为亿万富翁配备专门经理人

据《卫报》报道，HMRC首次编制了一份必须在英国缴税的亿万富翁名单，无论他们是否正式居住在英国。每人都将被指派一名客户合规经理，负责协调该部门与纳税人就其税务事务进行的沟通。

HMRC指出，亿万富翁的税务案件通常涉及多种税种、法人实体和不同司法管辖区。这些经理人将在提交纳税申报表之前提出进行自愿沟通，以便更好地了解这些人士在英国的税务事务，并更准确地安排后续互动。

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用于监测的技术

HMRC还计划使用新技术监测富裕人士——即在过去三年中的任何一年收入超过20万英镑，或资产超过200万英镑的人士。该部门将利用增强分析、自动化信号和人工智能，更早识别风险，并将税务合规措施投向效果最大的领域。

HMRC估计，2024—2025年富裕纳税人的税收缺口为36亿英镑，占英国总税收缺口的6%。据该部门称，新措施将带来至少5亿英镑收入，这是到2030年增加100亿英镑税收收入的更广泛计划的一部分。

这项倡议是在一年多前议会公共账目委员会委员批评HMRC未能充分了解约130万名富裕纳税人的税务合规情况之后宣布的。

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