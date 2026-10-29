Налоговая служба Великобритании HM Revenue and Customs назначает отдельных менеджеров по соблюдению налоговых требований для более чем 200 миллиардеров, имеющих налоговую связь со страной. Мера является частью кампании по сокращению налогового разрыва среди состоятельных людей и, по оценке ведомства, должна принести не менее 500 млн фунтов стерлингов дополнительных поступлений.

Отдельные менеджеры для миллиардеров

Как сообщает The Guardian, HMRC впервые составила перечень миллиардеров, которые должны платить налоги в Великобритании, независимо от того, проживают ли они там официально. За каждым из них закрепят customer compliance manager — менеджера, который будет координировать взаимодействие ведомства с налогоплательщиком по вопросам его налоговых дел.

В HMRC отметили, что дела миллиардеров часто охватывают несколько видов налогов, юридических лиц и различные юрисдикции. Менеджеры будут предлагать добровольные обсуждения до подачи налоговых деклараций, чтобы лучше понимать налоговые дела таких лиц в Великобритании и точнее организовывать дальнейшее взаимодействие.

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Технологии для мониторинга

HMRC также планирует применять новые технологии для мониторинга состоятельных лиц — тех, чей доход превышал 200 тыс. фунтов стерлингов или активы составляли более 2 млн фунтов в любой из последних трех лет. Ведомство будет использовать расширенную аналитику, автоматизированные сигналы и искусственный интеллект, чтобы раньше выявлять риски и направлять меры по соблюдению налоговых требований туда, где они дадут наибольший эффект.

Налоговый разрыв среди состоятельных налогоплательщиков за 2024–2025 годы HMRC оценила в 3,6 млрд фунтов стерлингов — это 6% общего налогового разрыва в Великобритании. По данным ведомства, новые меры должны обеспечить не менее 500 млн фунтов в рамках более широкого плана привлечь 10 млрд фунтов дополнительных налоговых поступлений к 2030 году.

Инициативу объявили более чем через год после того, как депутаты парламентского Комитета по государственным счетам раскритиковали HMRC из-за недостаточного понимания соблюдения налоговых требований примерно 1,3 млн состоятельных налогоплательщиков.

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