Minister spraw zagranicznych Francji Jean-Noël Barro kategorycznie odrzucił możliwość wystawienia kandydatury byłego premiera Węgier Viktora Orbána na stanowisko sekretarza generalnego Organizacji Narodów Zjednoczonych.

Szef francuskiego resortu spraw zagranicznych podkreślił, że stanowisko szefa ONZ nie powinno stać się „nagrodą pocieszenia” dla polityków, którzy ponieśli porażkę w wyborach we własnym kraju. Barro podkreślił, że od przyszłego szefa organizacji oczekuje się przeprowadzenia reform mających na celu jej wzmocnienie, a Paryż nie dopuści do paraliżu ONZ spowodowanego próbami niektórych państw opierania się na siłach destrukcyjnych.

Źródło: Ministerstwo Spraw Zagranicznych Francji.

Administracja prezydenta USA Donalda Trumpa zaproponowała byłemu premierowi Węgier Viktorowi Orbanowi rozważenie możliwości kandydowania na stanowisko sekretarza generalnego ONZ.

Minister spraw zagranicznych Ukrainy Andrij Sybiga skomentował pomysł wystawienia byłego premiera Węgier Viktora Orbána na stanowisko sekretarza generalnego ONZ. „Jestem przekonany, że Viktor Orbán na stanowisku sekretarza generalnego ONZ z pewnością wykorzystałby swoje mistrzowskie umiejętności stosowania weta i szantażu, które doskonalił przez lata, blokując kluczowe decyzje UE” – napisał Sybiga w serwisie społecznościowym X.

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