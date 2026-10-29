Франция выступила против кандидатуры Орбана на пост генерального секретаря ООН

Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро категорически отверг возможность выдвижения бывшего премьер-министра Венгрии Виктора Орбана на пост Генерального секретаря Организации Объединенных Наций.

Глава французского внешнеполитического ведомства подчеркнул, что пост руководителя ООН не должен становиться «утешительным призом» для политиков, потерпевших поражение на выборах в своей стране. Барро подчеркнул, что от будущего главы организации ожидают проведения реформ в целях ее укрепления, а Париж не допустит паралича ООН из-за попыток отдельных государств опираться на деструктивные силы.

Источник: МИД Франции.

Администрация президента США Дональда Трампа предложила бывшему премьер-министру Венгрии Виктору Орбану рассмотреть возможность баллотироваться на пост генерального секретаря ООН.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига прокомментировал идею выдвижения бывшего премьер-министра Венгрии Виктора Орбана на пост генерального секретаря ООН. «Убежден, что Виктор Орбан на посту генерального секретаря ООН непременно применил бы свои мастерские навыки вето и шантажа, которые годами оттачивал, срывая ключевые решения ЕС», — написал Сибига в соцсети X.

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