В Сербии генеральный директор общественного вещателя Radio Television of Serbia (RTS) Маня Грчич подала в отставку в среду вечером. Это произошло на фоне общественного давления и требований Student List устранить политическое влияние на телерадиокомпанию, сообщает Balkan Insight.

Требования изменений в RTS

По данным издания, Student List, который получил абсолютное большинство на парламентских выборах в воскресенье, во вторник опубликовал открытое письмо к RTS. Представители списка потребовали немедленной отставки руководства и редакторов новостей, обвинив их в политической предвзятости и несоблюдении профессиональных стандартов.

Грчич заявила, что часть общественности считает ее дальнейшее пребывание в должности, даже временное, препятствием для изменений. Она отметила, что приняла решение после оценки обстоятельств, в которых работает общественный вещатель, и с учетом необходимости обеспечить непрерывность его работы. За день до отставки Грчич исключала возможность покинуть должность.

Грчич возглавила RTS в феврале 2026 года на пятилетний срок и стала первой женщиной на этой должности. Перед отставкой она уволила главного редактора новостей Бояну Младженович и предложила назначить на эту должность Боривое Ушковича.

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Поиск временного руководителя

Председатель управляющего совета RTS Бранислав Кланшчек сообщил агентству FoNet, что совет должен собраться в пятницу для рассмотрения назначения исполняющего обязанности генерального директора. Он также опроверг сообщения о том, что заместитель гендиректора Деян Йованович якобы уже был назначен на эту должность.

Телеканал N1 сообщил, что группа из 70 сотрудников RTS предложила телевизионного журналиста и ведущего Йована Мемедовича на должность исполняющего обязанности гендиректора, а Милицу Яньич — на должность директора по маркетингу.

После выборов изменения произошли также у общественного вещателя Воеводины RTV, который работает отдельно от RTS. RTV публично извинился перед зрителями за годы одностороннего и некритичного освещения событий, а исполняющий обязанности главного редактора первого канала Ненад Чачич подал в отставку.

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