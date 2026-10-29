在塞尔维亚，公共广播机构塞尔维亚广播电视台（Radio Television of Serbia，RTS）总经理马尼娅·格尔契奇于周三晚间辞职。这发生在公众压力以及Student List要求消除对该广播机构政治影响的呼声之际，Balkan Insight报道。

要求RTS作出改变

据该媒体报道，在周日议会选举中赢得绝对多数席位的Student List于周二向RTS发布了一封公开信。该名单的代表要求管理层和新闻编辑立即辞职，指责他们存在政治偏见且未遵守专业标准。

格尔契奇表示，部分公众认为她继续留任，即便只是暂时留任，也是变革的障碍。她指出，自己是在评估公共广播机构的工作环境后，并考虑到确保其工作连续性的需要，作出了这一决定。辞职前一天，格尔契奇还排除了离职的可能性。

格尔契奇于2026年2月开始领导RTS，任期五年，成为首位担任该职务的女性。辞职前，她解雇了新闻总编辑博亚娜·姆拉德热诺维奇，并提议任命博里沃耶·乌什科维奇担任该职务。

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寻找临时负责人

RTS管理委员会主席布拉尼斯拉夫·克兰什切克向FoNet通讯社表示，委员会计划于周五召开会议，审议任命代理总经理事宜。他还否认了有关副总经理德扬·约万诺维奇据称已被任命为该职位的报道。

N1电视台报道称，由70名RTS员工组成的团体提议由电视记者兼主持人约万·梅梅多维奇担任代理总经理，并提议米利察·扬伊奇担任营销总监。

选举后，独立于RTS运作的伏伊伏丁那公共广播机构RTV也发生了变动。RTV就多年来单方面且不加批判地报道事件向观众公开道歉，而第一频道代理总编辑内纳德·查契奇则辞职。

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