W Serbii dyrektorka generalna nadawcy publicznego Radio Television of Serbia (RTS) Manja Grčić podała się do dymisji w środę wieczorem. Stało się to w związku z presją społeczną i żądaniami Student List dotyczącymi usunięcia wpływów politycznych na nadawcę, informuje Balkan Insight.

Żądania zmian w RTS

Według publikacji Student List, który zdobył bezwzględną większość w niedzielnych wyborach parlamentarnych, we wtorek opublikował otwarty list do RTS. Przedstawiciele listy zażądali natychmiastowej dymisji kierownictwa i redaktorów wiadomości, oskarżając ich o stronniczość polityczną i nieprzestrzeganie standardów zawodowych.

Grčić oświadczyła, że część opinii publicznej uważa jej dalsze pozostawanie na stanowisku, nawet tymczasowe, za przeszkodę dla zmian. Zaznaczyła, że podjęła decyzję po ocenie okoliczności, w których działa nadawca publiczny, oraz z uwagi na potrzebę zapewnienia ciągłości jego pracy. Dzień przed dymisją Grčić wykluczała możliwość odejścia ze stanowiska.

Grčić stanęła na czele RTS w lutym 2026 roku na pięcioletnią kadencję i została pierwszą kobietą na tym stanowisku. Przed dymisją zwolniła redaktorkę naczelną wiadomości Bojanę Mladženović i zaproponowała powołanie na to stanowisko Borivoje Uškovicia.

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Poszukiwanie tymczasowego szefa

Przewodniczący rady zarządzającej RTS Branislav Klanšček powiedział agencji FoNet, że rada ma zebrać się w piątek, aby rozważyć powołanie pełniącego obowiązki dyrektora generalnego. Zaprzeczył też doniesieniom, jakoby zastępca dyrektora generalnego Dejan Jovanović został już rzekomo powołany na to stanowisko.

Telewizja N1 podała, że grupa 70 pracowników RTS zaproponowała dziennikarza telewizyjnego i prezentera Jovana Memedovicia na stanowisko pełniącego obowiązki dyrektora generalnego, a Milicę Janjić na stanowisko dyrektorki ds. marketingu.

Po wyborach zmiany zaszły również w publicznym nadawcy Wojwodiny RTV, który działa oddzielnie od RTS. RTV publicznie przeprosił widzów za lata jednostronnego i bezkrytycznego relacjonowania wydarzeń, a pełniący obowiązki redaktora naczelnego pierwszego kanału Nenad Čačić podał się do dymisji.

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