В США рейтинг одобрения президента Дональда Трампа в начале октября снизился до 30%, свидетельствует опрос Pew Research Center. Это самый низкий показатель второго президентского срока Трампа и один из самых низких уровней поддержки главы Белого дома накануне промежуточных выборов за последние десятилетия, сообщает TIME. В последний раз президент имел сопоставимо низкий рейтинг настолько близко к промежуточным выборам в 1946 году — тогда главой государства был Гарри Трумэн.

Экономика и стоимость жизни

По данным опроса Associated Press-NORC Center for Public Affairs Research, действия Трампа в экономике одобряют 26% взрослых американцев. Лишь 17% поддерживают его подход к стоимости жизни, а 28% — действия президента в отношении войны в Иране.

Профессор Корнеллского университета и соучредитель исследовательской компании Verasight Питер Эннс считает, что низкий уровень одобрения связан с поддержкой президентом непопулярных позиций. Он также отметил, что американцы связывают конфликт в Иране с чрезвычайно высокими ценами на бензин.

Для 84% зарегистрированных избирателей экономика является очень важным вопросом перед голосованием, выяснил Pew Research Center. Внешнюю политику очень важной назвали 57% респондентов.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Риски для республиканцев

Партия президента обычно теряет места в Конгрессе на промежуточных выборах. Профессор политических наук Северо-Восточного университета Костас Панагопулос отметил, что избиратели могут стремиться к партийному балансу в Вашингтоне, особенно когда одна политическая сила контролирует Белый дом и обе палаты Конгресса.

Вместе с тем у исторического правила есть исключения. В 2002 году Республиканская партия Джорджа Буша-младшего получила места и в Палате представителей, и в Сенате; рейтинг одобрения президента перед выборами составлял 63%. В 2022 году рейтинг Джо Байдена был на уровне 40%, республиканцы получили девять мест в Палате представителей, однако демократы получили одно место в Сенате.

Большинство опросов об избирательских предпочтениях сейчас показывают преимущество демократов над республиканцами. По данным PBS News/NPR/Marist, избиратели-демократы проявляют больший энтузиазм в отношении промежуточных выборов: 91% против 86% среди республиканцев. Панагопулос предположил, что республиканцы могут потерять места в обеих палатах Конгресса, хотя результаты будут зависеть также от кандидатов и фактической явки избирателей.

Читай нас в