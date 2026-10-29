皮尤研究中心的一项民调显示，10月初，美国总统唐纳德·特朗普的支持率降至30%。这是特朗普第二个总统任期内的最低水平，也是近几十年来白宫主人在中期选举前获得支持率最低的情况之一，《时代》周刊报道。上一次总统在如此接近中期选举时拥有可比的低支持率是在1946年，当时的国家元首是哈里·杜鲁门。

经济与生活成本

根据美联社-NORC公共事务研究中心的一项民调，26%的美国成年人口认可特朗普在经济方面的行动。仅17%支持他应对生活成本的方式，28%认可总统就伊朗战争采取的行动。

康奈尔大学教授、研究公司Verasight联合创始人彼得·恩斯认为，低支持率与总统支持不受欢迎的立场有关。他还指出，美国人将伊朗冲突与异常高昂的汽油价格联系在一起。

皮尤研究中心发现，对于84%的登记选民而言，经济是投票前一个非常重要的问题。57%的受访者认为外交政策非常重要。

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共和党的风险

总统所属政党通常会在中期选举中失去国会席位。东北大学政治学教授科斯塔斯·帕纳戈普洛斯指出，选民可能希望华盛顿实现党派平衡，尤其是在一股政治力量控制白宫和国会两院时。

不过，这一历史规律也有例外。2002年，小布什领导的共和党在众议院和参议院均增加了席位；总统在选举前的支持率为63%。2022年，乔·拜登的支持率为40%，共和党在众议院获得了9个席位，但民主党在参议院获得了1个席位。

目前，大多数有关选举偏好的民调显示，民主党领先于共和党。根据PBS News/NPR/Marist的数据，民主党选民对中期选举表现出更高的热情：91%，而共和党选民为86%。帕纳戈普洛斯认为，共和党可能会在国会两院失去席位，但结果也将取决于候选人和实际选民投票率。

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