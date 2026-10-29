W Stanach Zjednoczonych poparcie dla prezydenta Donalda Trumpa na początku października spadło do 30%, wynika z sondażu Pew Research Center. To najniższy wynik w drugiej kadencji prezydenckiej Trumpa i jeden z najniższych poziomów poparcia dla gospodarza Białego Domu przed wyborami śródokresowymi w ostatnich dekadach, informuje TIME. Ostatni raz prezydent miał porównywalnie niski rating tak blisko wyborów śródokresowych w 1946 roku — wówczas głową państwa był Harry Truman.

Gospodarka i koszty życia

Według sondażu Associated Press-NORC Center for Public Affairs Research działania Trumpa w gospodarce popiera 26% dorosłych Amerykanów. Zaledwie 17% popiera jego podejście do kosztów życia, a 28% — działania prezydenta dotyczące wojny w Iranie.

Profesor Uniwersytetu Cornella i współzałożyciel firmy badawczej Verasight Peter Enns uważa, że niski poziom poparcia wiąże się z popieraniem przez prezydenta niepopularnych stanowisk. Zaznaczył również, że Amerykanie łączą konflikt w Iranie z wyjątkowo wysokimi cenami benzyny.

Dla 84% zarejestrowanych wyborców gospodarka jest bardzo ważną kwestią przed głosowaniem, ustalił Pew Research Center. Politykę zagraniczną za bardzo ważną uznało 57% respondentów.

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Ryzyko dla republikanów

Partia prezydenta zazwyczaj traci mandaty w Kongresie w wyborach śródokresowych. Profesor nauk politycznych Northeastern University Kostas Panagopoulos zauważył, że wyborcy mogą dążyć do równowagi partyjnej w Waszyngtonie, zwłaszcza gdy jedna siła polityczna kontroluje Biały Dom i obie izby Kongresu.

Historyczna reguła ma jednak wyjątki. W 2002 roku Partia Republikańska George’a W. Busha zdobyła mandaty zarówno w Izbie Reprezentantów, jak i w Senacie; poparcie dla prezydenta przed wyborami wynosiło 63%. W 2022 roku rating Joe Bidena wynosił 40%, republikanie zdobyli dziewięć miejsc w Izbie Reprezentantów, jednak demokraci zdobyli jedno miejsce w Senacie.

Większość sondaży dotyczących preferencji wyborczych obecnie wskazuje na przewagę demokratów nad republikanami. Według PBS News/NPR/Marist wyborcy demokratyczni wykazują większy entuzjazm wobec wyborów śródokresowych: 91% wobec 86% wśród republikanów. Panagopulos przypuszcza, że republikanie mogą stracić mandaty w obu izbach Kongresu, choć wyniki będą zależeć także od kandydatów i rzeczywistej frekwencji wyborczej.

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