Эстония планирует построить около 150 бункеров в уезде Ида-Виру на северо-востоке страны, вблизи границы с Российской Федерацией — государством-агрессором. Об этом во время сессии вопросов в эстонском парламенте Рийгикогу заявил министр обороны Мартин Херем, сообщает Interia.

Где разместят объекты

По словам Херема, 100 объектов планируют разместить на государственных землях. Еще примерно 50 бункеров должны построить на землях, принадлежащих муниципалитетам или частным владельцам.

Министр пояснил, что власти пока не планируют масштабно изымать частные участки вдоль реки Нарва. В то же время для сооружения объектов на частной земле необходимо будет достичь договоренностей с владельцами.

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Условия для частных земель

Среди возможных вариантов использования частных участков Херем назвал компенсацию за пользование землей, ее аренду или выкуп. Он подчеркнул, что государство не предусматривает перевода в свою собственность широкой полосы частных территорий вдоль границы.

Строительство бункеров в уезде Ида-Виру является частью создания Балтийской линии обороны. Вопрос об использовании земель вдоль Нарвы поднял депутат Рийгикогу Арво Аллер.

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