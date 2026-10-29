Estonia planuje zbudować około 150 bunkrów w okręgu Ida-Viru na północnym wschodzie kraju, w pobliżu granicy z Federacją Rosyjską, państwem-agresorem. Poinformował o tym minister obrony Martin Herem podczas sesji pytań w estońskim parlamencie Riigikogu, podaje Interia.

Gdzie zostaną rozmieszczone obiekty

Według Herema 100 obiektów planuje się zlokalizować na gruntach państwowych. Kolejne około 50 bunkrów ma zostać zbudowanych na ziemiach należących do gmin lub prywatnych właścicieli.

Minister wyjaśnił, że władze obecnie nie planują zakrojonego na szeroką skalę wywłaszczania prywatnych działek wzdłuż rzeki Narwy. Jednocześnie, aby wznieść obiekty na prywatnej ziemi, konieczne będzie osiągnięcie porozumień z właścicielami.

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Warunki dotyczące prywatnych gruntów

Wśród możliwych wariantów wykorzystania prywatnych działek Herem wymienił rekompensatę za korzystanie z ziemi, jej dzierżawę lub wykup. Podkreślił, że państwo nie przewiduje przejęcia na własność szerokiego pasa prywatnych terenów wzdłuż granicy.

Budowa bunkrów w okręgu Ida-Viru jest częścią tworzenia Bałtyckiej Linii Obrony. Kwestę wykorzystania gruntów wzdłuż Narwy poruszył deputowany Riigikogu Arvo Aller.

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