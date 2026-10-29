Папа Римский Лев XIV выразил глубокую скорбь в связи с железнодорожной катастрофой возле Толедо в Испании, где в среду погибли 68 человек. Об этом говорится в телеграмме с соболезнованиями, подписанной государственным секретарем Ватикана кардиналом Пьетро Паролином и адресованной архиепископу Толедо Франсиско Серро Чавесу, сообщает ANSA English.

Молитвы за погибших

В послании отмечается, что понтифик молится о вечном упокоении погибших. Он также выразил семьям жертв сердечные соболезнования, слова поддержки и искреннюю солидарность. Лев XIV пожелал пострадавшим скорейшего выздоровления. Телеграмма была направлена от имени Папы Римского архиепископу Толедо.

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Обращение к спасателям

Понтифик призвал членов спасательных команд продолжать работу по оказанию помощи пострадавшим. Лев XIV направил им апостольское благословение. В телеграмме это благословение названо знаком надежды в воскресшем Господе.

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