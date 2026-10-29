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Papież Leon XIV wyraził współczucie po śmierci 68 osób w pobliżu Toledo — ANSA English

Fedir Krysztowski 29 października 2026 13:30
Papież Leon XIV wyraził współczucie po śmierci 68 osób w pobliżu Toledo — ANSA English

Papież Leon XIV wyraził głęboki smutek z powodu katastrofy kolejowej w pobliżu Toledo w Hiszpanii, w której w środę zginęło 68 osób. Poinformowano o tym w telegramie kondolencyjnym podpisanym przez sekretarza stanu Stolicy Apostolskiej kardynała Pietra Parolina i skierowanym do arcybiskupa Toledo Francisco Cerro Chavesa, podaje ANSA English.

Modlitwy za zmarłych

W przesłaniu zaznaczono, że papież modli się o wieczny spoczynek dla zmarłych. Złożył także rodzinom ofiar serdeczne kondolencje, przekazał słowa wsparcia i wyrazy szczerej solidarności. Leon XIV życzył poszkodowanym jak najszybszego powrotu do zdrowia. Telegram został wysłany w imieniu papieża do arcybiskupa Toledo.

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Apel do ratowników

Papież zachęcił członków zespołów ratunkowych do kontynuowania działań na rzecz pomocy poszkodowanym. Leon XIV przekazał im swoje apostolskie błogosławieństwo. W telegramie błogosławieństwo to nazwano znakiem nadziei w zmartwychwstałym Panu.

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