Papież Leon XIV wyraził głęboki smutek z powodu katastrofy kolejowej w pobliżu Toledo w Hiszpanii, w której w środę zginęło 68 osób. Poinformowano o tym w telegramie kondolencyjnym podpisanym przez sekretarza stanu Stolicy Apostolskiej kardynała Pietra Parolina i skierowanym do arcybiskupa Toledo Francisco Cerro Chavesa, podaje ANSA English.

Modlitwy za zmarłych

W przesłaniu zaznaczono, że papież modli się o wieczny spoczynek dla zmarłych. Złożył także rodzinom ofiar serdeczne kondolencje, przekazał słowa wsparcia i wyrazy szczerej solidarności. Leon XIV życzył poszkodowanym jak najszybszego powrotu do zdrowia. Telegram został wysłany w imieniu papieża do arcybiskupa Toledo.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Apel do ratowników

Papież zachęcił członków zespołów ratunkowych do kontynuowania działań na rzecz pomocy poszkodowanym. Leon XIV przekazał im swoje apostolskie błogosławieństwo. W telegramie błogosławieństwo to nazwano znakiem nadziei w zmartwychwstałym Panu.

Czytaj nas na