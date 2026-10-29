В Эстонии предложили референдум о легализации эвтаназии — ERR News

В Эстонии младший партнер по коалиции Eesti 200 предложил провести референдум о легализации эвтаназии одновременно с выборами в парламент Рийгикогу в марте 2027 года. Как сообщает ERR News, парламентская фракция партии в четверг внесла проект решения об опросе избирателей.

Вопрос для избирателей

Избирателям, имеющим право голоса, предлагают ответить, должна ли Эстония легализовать право совершеннолетнего дееспособного человека достойно завершить жизнь с медицинской помощью в случае тяжелой и неизлечимой болезни. В предложенном бюллетене предусмотрены варианты ответа «да» или «нет».

Председатель Eesti 200 Кристина Каллас заявила, что целью инициативы является получение позиции граждан в качестве ориентира для будущей государственной политики. По ее словам, общество готово обсуждать, должны ли люди и при каких условиях иметь возможность завершить жизнь с медицинской помощью вместо того, чтобы испытывать неизлечимую боль и тяжелые страдания.

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Без немедленного изменения законодательства

Предложенный проект не устанавливает правовых норм относительно ассистированного самоубийства или эвтаназии и не определяет возможное содержание такого регулирования. Каллас пояснила, что после референдума следующий состав Рийгикогу мог бы начать разработку норм в соответствии с волей избирателей.

Депутат Eesti 200 Кадри Тали при внесении проекта заявила, что Европейский суд по правам человека признавал право человека добровольно решать вопросы завершения собственной жизни, одновременно оставляя государствам возможность самостоятельно формировать законодательство в этой сфере. Она призвала другие партии обсудить инициативу со своими избирателями и членами.

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