W Estonii młodszy partner koalicyjny Eesti 200 zaproponował przeprowadzenie referendum w sprawie legalizacji eutanazji jednocześnie z wyborami parlamentarnymi do Riigikogu w marcu 2027 roku. Jak informuje ERR News, frakcja parlamentarna partii w czwartek złożyła projekt uchwały dotyczący przeprowadzenia głosowania wśród wyborców.

Pytanie dla wyborców

Uprawnionym do głosowania wyborcom proponuje się odpowiedź na pytanie, czy Estonia powinna zalegalizować prawo pełnoletniej osoby posiadającej pełną zdolność do czynności prawnych do godnego zakończenia życia z pomocą medyczną w przypadku ciężkiej i nieuleczalnej choroby. W proponowanej karcie do głosowania przewidziano odpowiedzi „tak” lub „nie”.

Przewodnicząca Eesti 200 Kristina Kallas oświadczyła, że celem inicjatywy jest poznanie stanowiska obywateli jako wskazówki dla przyszłej polityki państwa. Jej zdaniem społeczeństwo jest gotowe dyskutować o tym, czy ludzie powinni mieć możliwość zakończenia życia z pomocą medyczną, a jeśli tak, to na jakich warunkach, zamiast doświadczać nieuleczalnego bólu i ciężkiego cierpienia.

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Bez natychmiastowej zmiany prawa

Proponowany projekt nie ustanawia zasad prawnych dotyczących wspomaganego samobójstwa ani eutanazji i nie określa możliwej treści takich regulacji. Kallas wyjaśniła, że po referendum następny skład Riigikogu mógłby rozpocząć opracowywanie przepisów zgodnie z wolą wyborców.

Posłanka Eesti 200 Kadri Tali podczas składania projektu oświadczyła, że Europejski Trybunał Praw Człowieka uznawał prawo człowieka do dobrowolnego decydowania o zakończeniu własnego życia, jednocześnie pozostawiając państwom możliwość samodzielnego kształtowania ustawodawstwa w tej dziedzinie. Wezwała inne partie do omówienia inicjatywy ze swoimi wyborcami i członkami.

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