爱沙尼亚提议就安乐死合法化举行公投——ERR News

爱沙尼亚执政联盟中的较小伙伴Eesti 200提议于2027年3月与议会里吉科古选举同时举行关于安乐死合法化的公投。正如ERR News报道，该党的议会党团于周四提交了一项关于征询选民意见的决议草案。

给选民的问题

有投票权的选民将被邀请回答：爱沙尼亚是否应当将成年且具有完全行为能力者在患有严重且无法治愈的疾病时，在医疗协助下有尊严地结束生命的权利合法化。拟议选票上的答案选项为“是”或“否”。

Eesti 200主席克里斯蒂娜·卡拉斯表示，该倡议旨在了解公民立场，作为未来国家政策的指引。她说，社会已准备好讨论人们是否应当、以及在何种条件下，应有机会在医疗协助下结束生命，而不是承受无法治愈的疼痛和严重痛苦。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

不立即修改立法

拟议草案并未确立有关协助自杀或安乐死的法律规则，也未规定此类监管可能包含的内容。卡拉斯解释称，公投后，下一届里吉科古可根据选民意愿开始制定相关规范。

Eesti 200议员卡德里·塔利在提交草案时表示，欧洲人权法院曾承认个人自愿决定结束自己生命相关事项的权利，同时允许各国自行制定这一领域的立法。她呼吁其他政党与其选民和成员讨论这一倡议。

关注我们在