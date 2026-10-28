在爱沙尼亚，Rail Baltica塔林至派尔努路段的主要建设工程预计将在2030年底前进入最后阶段。该铁路区段计划于2032年底前开通运营，而该项目整个爱沙尼亚路段计划于2034年底前完工，ERR News报道。

2030年底进行测试

Rail Baltic Estonia目前主要聚焦塔林—派尔努方向。同时，派尔努至爱沙尼亚—拉脱维亚边境路段的建设将启动。

首次测试列车运行计划于2030年底开始。Rail Baltic Estonia首席执行官安瓦尔·萨洛梅茨表示，计划使用于莱米斯特和托特西之间的路段进行测试。其最终长度将在施工过程中确定。

萨洛梅茨表示，测试应确认铁路系统的不同组成部分能够协同并安全运行。

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预算和融资

Rail Baltic Estonia董事会成员劳里·乌尔姆估计，200公里铁路的建设总预算为35亿欧元，即每公里约1700万欧元。他表示，修建一公里路堤的成本为700万至800万欧元，因此这些工程占预算的略少于一半。

乌尔姆估计，其余支出与轨道上部结构、技术设备、交通管理和电气化有关。预计将通过欧盟“连接欧洲设施”计划获得很大一部分资金，尽管有关欧盟新预算的谈判仍在进行中。

萨洛梅茨指出，Rail Baltic Estonia的时间表基于国家将提供资金保障这一假设。乌尔姆称Rail Baltica是战略项目，并表示相信其建设不会被取消。

爱沙尼亚政府也曾表示，推迟Rail Baltica的完工期限将能够从欧盟新预算期多使用约6.6亿欧元资金。

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