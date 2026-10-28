W prowincji Toledo w środkowej Hiszpanii zderzyły się dwa pociągi dużych prędkości. Zginęły co najmniej 64 osoby, a z wagonów ewakuowano wszystkich rannych — około 80 osób. Ratownicy nadal wydobywają ciała ofiar, informuje RMF24.

Zderzenie na trasie Madryt—Sewilla

Katastrofa wydarzyła się przed godziną 9:00 w pobliżu miasta Urda. Oba pociągi kursowały na trasie Madryt—Sewilla. Według wstępnych danych jeden ze składów zatrzymał się lub znacznie zwolnił kilka minut przed wypadkiem z powodu problemów z ruchem na linii.

Rzeczniczka władz autonomicznej wspólnoty Kastylii-La Manchy, Ester Padilla, poinformowała, że pociąg Iryo 6076, w którym znajdowało się 146 pasażerów i niemowlę, zatrzymał się na trasie Madryt—Sewilla. Według niej pociąg AVE 2080 uderzył w niego od tyłu. W drugim składzie było 397 pasażerów.

Po zderzeniu dwa wagony spadły ze skarpy. Władze Urdy przygotowały halę sportową, która ma służyć jako punkt pierwszej pomocy dla poszkodowanych.

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Poszkodowani są przewożeni do szpitali

Ranni są głównie transportowani do Szpitala Uniwersyteckiego w Toledo oraz szpitala Mancha Centro w Alcázar de San Juan. Część poszkodowanych może także trafić do placówek medycznych w Ciudad Real. Władze Wspólnoty Madrytu również przygotowały miejsca w szpitalach dla rannych.

Rzeczniczka władz Kastylii-La Manchy zaapelowała do mieszkańców, by nie zgłaszali się na oddziały ratunkowe w Toledo i Alcázar de San Juan bez pilnej potrzeby. Centra krwiodawstwa również zaapelowały do ludzi o oddawanie krwi.

Premier Hiszpanii Pedro Sánchez oświadczył, że udaje się na miejsce wypadku, i wyraził współczucie rodzinom ofiar. Król Filip VI również przekazał kondolencje bliskim zabitych. Spółka kolejowa Renfe poinformowała o wstrzymaniu ruchu na linii między Madrytem, Ciudad Real i Andaluzją.

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